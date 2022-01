La definizione e la soluzione di: Aumentato... come certi prezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LIEVITATO

Significato/Curiosità : Aumentato... come certi prezzi

Scala mobile (economia) del costo della vita utilizzando come indice di riferimento le variazioni dei prezzi di tali beni (indice dei prezzi al consumo, IPC). Accertata e resa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

