Soluzione 8 lettere : FLABELLI

Significato/Curiosità : Ventagli papali

Tiara (reindirizzamento da Tiara Papale) gestatoria con alcuni attendenti che lo accompagnavano con i flabelli (grandi Ventagli in piume di struzzo). Tradizionalmente, l'incoronazione avveniva nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

