La definizione e la soluzione di: Una ginnastica praticata a suon di musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AEROBICA

Significato/Curiosità : Una ginnastica praticata a suon di musica

