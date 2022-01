La definizione e la soluzione di: Spazio della chiesa fra le navate e l abside. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRANSETTO

Significato/Curiosità : Spazio della chiesa fra le navate e l abside

chiesa (architettura) sola abside in corrispondenza della navata maggiore, ma, in diversi casi, due absidi più piccole si aprono al termine delle navate laterali. L'abside poteva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con spazio; della; chiesa; navate; abside; Larga, spazio sa; Lo spazio per l accoglienza negli alberghi ing; Lo spazio per l accoglienza negli alberghi ing; spazio tra due file di letti; Un lato della montagna; Iniziali della Vitti; Rigonfiamento della colonna; Richard della pellicola Se scappi, ti sposo; Fedeli della chiesa greca; C è in ogni chiesa ; Lo spiazzo antistante alla chiesa ; Le tre Persone divine della chiesa cattolica; In fondo alle navate centrali; Possono avere navate , transetto e abside; Sono in fondo alle navate centrali; Ornano le navate sui fianchi delle chiese; Canta nell'abside ; Possono avere navate, transetto e abside ; Cerca nelle Definizioni