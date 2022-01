La definizione e la soluzione di: Sostiene con convinzione idee nuovissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AVVENIRISTA

Significato/Curiosità : Sostiene con convinzione idee nuovissime

Storia della letteratura italiana (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) talento, e, insomma, tutta la filosofia che Sostiene e nutre la propria poesia. Le situazioni affrontate con più interesse sono il “dolore” e il “ricordo” ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con sostiene; convinzione; idee; nuovissime; Ragionamento con cui si sostiene una tesi; sostiene il fiore; Chi la sostiene , deve provarla; sostiene la squadra del cuore; Effetto causato da una forte convinzione mentale; Certezza, convinzione ; Sicurezza, convinzione ; convinzione superstiziosa; La sede delle idee ; L investigatore privato amante delle orchidee ; idee che non cambiano; Nelle idee dell utopista non ce posto per essa;