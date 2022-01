La definizione e la soluzione di: Sit-com statunitense degli Anni 80 con un pupazzo come protagonista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALF

Significato/Curiosità : Sit-com statunitense degli Anni 80 con un pupazzo come protagonista

Altre definizioni con statunitense; degli; anni; pupazzo; come; protagonista; Ezra __, poeta statunitense ; Famosa società statunitense produttrice di videogiochi; Il tipico istituto universitario statunitense ; Lou, compianto cantante e chitarrista statunitense ; Cantavano le gesta degli eroi; Il cuore degli smaliziati; Sport nazionale degli yankees; 45 __ Knox: è il deposito dell oro degli Stati Uniti; Edwin, poeta britanni co; Il Castrogiovanni ex rugbista; Le prime... di Vanni ; Invecchiano in pochi anni ; Il naso del pupazzo di neve; Ugo, l'attore che interpretava il pupazzo Gnappo; Un governo retto... da un pupazzo ; Un pupazzo accessoriato anni '90: __ Man ing; Un opera come Dinasty; come i discorsi volti ad incoraggiare; Audace... come può essere una scollatura; Morbose come le ossessioni; La protagonista de Il fuoco di D Annunzio; Fu il protagonista di La famiglia; Il protagonista dell opera I pescatori di perle; Il protagonista dell epopea; Cerca nelle Definizioni