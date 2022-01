La definizione e la soluzione di: Puo essere di circostanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SORRISETTO

Significato/Curiosità : Puo essere di circostanza

essere e tempo che nella situazione ci si fa incontro come circostanza di cui ci si può prendere cura. Questo presente essere aperti alla situazione lo chiamiamo attimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

