La definizione e la soluzione di: Si occupa professionalmente di problemi dovuti a povertà e emarginazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : OPERATORE SOCIALE

Significato/Curiosità : Si occupa professionalmente di problemi dovuti a poverta e emarginazione

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

