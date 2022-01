La definizione e la soluzione di: Si leva... andandosene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ACCAMPAMENTO

Significato/Curiosità : Si leva... andandosene

Walter Chiari improvvisò al termine di una cena, la Gardner si alzò sdegnata dal tavolo piantandolo in asso e andandosene direttamente all'aeroporto, da dove prese un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

