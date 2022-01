La definizione e la soluzione di: Si getta nel Danubio presso Deggendorf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISAR

Significato/Curiosità : Si getta nel Danubio presso Deggendorf

Isar (categoria Affluenti del Danubio) e Landshut prima di raggiungere il Danubio nei pressi di Deggendorf. Affluisce da destra nel Danubio a Deggendorf, a 2282 km dalla foce del grande fiume ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

