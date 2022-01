La definizione e la soluzione di: Il generale ateniese che venne detto il Giusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARISTIDE

Significato/Curiosità : Il generale ateniese che venne detto il Giusto

Battaglia di Maratona (categoria Battaglie che coinvolgono l'antica Grecia) attaccare il Falero prima dell'arrivo degli Spartani, mentre l'altra metà della fanteria teneva occupato l'esercito ateniese. Gli Ateniesi, informati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

