Flavio Gioia ne è considerato l inventore.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUSSOLA

Significato/Curiosità : Flavio Gioia ne e considerato l inventore

Amalfi (sezione Monumenti e luoghi d'interesse) storico Flavio Biondo agli Amalfitani, il filologo Giambattista Pio sostenne che la bussola fosse stata inventata dall'amalfitano Flavio Gioia. Nel testo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

