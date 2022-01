La definizione e la soluzione di: Far cadere... un calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SGAMBETTARE

Significato/Curiosità : Far cadere... un calciatore

Calcio (sport) (sezione I calciatori) da cui ha varcato la linea. Quando un calciatore commette un'infrazione, il gioco viene interrotto e riprende con un calcio di punizione o di rigore, dipendentemente

