La definizione e la soluzione di: Si discute nell ateneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TESI

Significato/Curiosità : Si discute nell ateneo

Platone (categoria Nati ad Atene) italiana a cura di Giovanni Reale, 2005, p. 323.) ^ ateneo, Deipnosophistai. l. 12. c. 22 V. cit. in ateneo, i Deipnosofisti. I dotti a banchetto, trad. commentata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con discute; nell; ateneo; Riunione fissata per discute re determinati problemi; È concitato quello di chi discute ; Dei propri non si discute ; Elenca argomenti da discute re in assemblea sigla; Si colgono nell e siepi; Gorgoglia nell a piazza; Nel carro e nell automobile; Il gonnell ino delle ballerine; L'ateneo ne ha uno magnifico; Aula in ateneo ; Relativa all'ateneo ; Il capo dell'ateneo ; Cerca nelle Definizioni