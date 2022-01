La definizione e la soluzione di: Si dice per aumentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIÙ

Significato/Curiosità : Si dice per aumentare

Fluido non newtoniano deformazione, si dice che il fluido è tissotropico; se la viscosità cresce all'aumentare della durata dello sforzo, il fluido si dice reopectico o anti-tissotropico; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con dice; aumentare; Antico sistema di datazione che fissava al 25 dice mbre l inizio dell anno; Si dice di giudizi sentenziosi; Radice mangereccia; Un indice di ascolto; aumentare al massimo le proporzioni; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; aumentare in altezza; aumentare ; Cerca nelle Definizioni