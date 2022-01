La definizione e la soluzione di: Dare con garbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORGERE

Significato/Curiosità : Dare con garbo

Joan Pujol García (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautore) ottobre 1988), è stato un agente segreto spagnolo. Conosciuto anche con i nomi in codice garbo e Arabel, rispettivamente presso i servizi segreti britannici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con dare; garbo; Lo è la donna che vuol comandare ; Si indossa per andare a letto; Confidare un segreto; Il cavallo a cui non si deve guardare in bocca; Il bel garbo dei Francesi; La nazionalità di Greta garbo ; Privo di lealtà o mancante di garbo ; Commedia di Lubitsch del 1939 con Greta garbo ; Cerca nelle Definizioni