La definizione e la soluzione di: Dànno ordini agli appartenenti alle cosche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPIMAFIA

Significato/Curiosità : Danno ordini agli appartenenti alle cosche

'Ndrangheta miliardi di euro (73 miliardi di dollari). In Calabria vi sarebbero 166 cosche con almeno 4 000 affiliati (Corte d'appello di Catanzaro nel 2019). Secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con dànno; ordini; agli; appartenenti; alle; cosche; dànno l uva; Le firme che dànno carta bianca; Si dànno per argomento di discussione; Si dànno ai dipendenti; Ospitano i membri degli ordini mendicanti; ordini da non discutere; Dà ordini alla “gang”; Consegnare gli ordini ai negozi; Indirizzare in modo sbagli ato; Sconvolto dagli stupefacenti; La regione solcata dal Tagli amento; L aeroporto di Cagli ari; appartenenti a te; appartenenti al sottoscritto | Venerdì 26 novembre 2021; appartenenti al sottoscritto; Lo sono gli appartenenti alla stessa classe; Scavano sottili galle rie; Si usano per catturare le farfalle ; Maria la fa con alle gria; Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda; Cerca nelle Definizioni