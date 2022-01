La definizione e la soluzione di: I colore dello zero nella roulette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERDE

Significato/Curiosità : I colore dello zero nella roulette

roulette Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi roulette (disambigua). La roulette è un gioco d'azzardo introdotto in Francia nel XVIII secolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

