La definizione e la soluzione di: Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : GALASSIA GIRANDOLA

Orsa Maggiore luce da noi, ossia circa 50 anni luce oltre il Gruppo stellare dell'Orsa Maggiore. Con Merak forma un asterismo noto come I Puntatori, in quanto utilizzato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

