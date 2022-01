La definizione e la soluzione di: La sua via ci collega alla Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SETA

Significato/Curiosità : La sua via ci collega alla Cina

Via della seta della Cina, ivi inclusa dall'estate del 2006 Lhasa, capitale del Tibet, con la Ferrovia del Tibet. La via della seta marittima partendo dalla Cina settentrionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

