La definizione e la soluzione di: Un metallo simile al piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALLIO

Significato/Curiosità : Un metallo simile al piombo

Bismuto (categoria Metalli) 83 e il suo simbolo è Bi. È un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo e il cui comportamento chimico è simile a quello dell'arsenico e dell'antimonio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con metallo; simile; piombo; Un metallo simile all acciaio; Il metallo nei piedi del cauto; metallo da podio; Pani di metallo ; È simile al cinghiale; Un metallo simile all acciaio; È simile alla giara; Era simile alla lira; In geologia un minerale contenente piombo ; Profondo strapiombo ; I militari di piombo ; La benzina senza piombo ne ha generalmente 95; Cerca nelle Definizioni