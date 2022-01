La definizione e la soluzione di: L imbarcazione del canottaggio con equipaggio più numeroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTTO CON

Significato/Curiosità : L imbarcazione del canottaggio con equipaggio piu numeroso

Vela (sport) (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) multiscafi). Tali imbarcazioni devono ricevere la loro propulsione esclusivamente da una o più vele, e devono essere manovrate manualmente da equipaggi composti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

