La definizione e la soluzione di: __ Gaetano: cantava Ma il cielo è sempre più blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RINO

Significato/Curiosità : __ Gaetano: cantava Ma il cielo e sempre piu blu

Ma il cielo è sempre più blu significati, vedi Ma il cielo è sempre più blu (disambigua). Ma il cielo è sempre più blu è un singolo del cantautore italiano Rino Gaetano, pubblicato nell'estate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

