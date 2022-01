La definizione e la soluzione di: Componimento caro a Tibullo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELEGIA

Significato/Curiosità : Componimento caro a Tibullo

Sulpicia (categoria Morti nel I secolo a.C.) Sulpicia con un Cornutus amico di Tibullo, cui il poeta si rivolge nelle due elegie II.2 e II.3. E poiché questo amico di Tibullo è sposato, vi è stato chi ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con componimento; caro; tibullo; Ciascuna delle parti che suddividono un componimento poetico; Un componimento lirico come il Bacco in Toscana di Redi, il poeta aretino del 600; Nella Grecia antica era un componimento che celebrava le gesta degli dèi e degli eroi; Un componimento popolaresco, vivace e disordinato; L uccelletto caro a Verga; Una bella caro l; Il regista del flm caro diario; Un... collo senza caro tide; Albio tibullo definì così la città di Roma; Un poeta come tibullo ; Fu amata da tibullo ;