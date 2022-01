La definizione e la soluzione di: Una pianura in mezzo ai monti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALLATA

Significato/Curiosità : Una pianura in mezzo ai monti

Montagne della Terra di mezzo Montagna Solitaria (in sindarin Erebor) è una grande montagna isolata nel nord-est della Terra di mezzo, a est di Bosco Atro, sud delle monti Grigi e a ovest ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con pianura; mezzo; monti; La pianura da Venezia a Torino; Quello delle Puglie è una pianura ; La tipica pianura argentina; Vasta pianura povera di acqua; Nel bel mezzo dell assolo; In mezzo al continente; In mezzo all anta; In mezzo al crollo; Il Paolo, papa monti ni; I monti sulle cui strade si correva la Targa Florio; monti euro-asiatici; Un buco... tra i monti ; Cerca nelle Definizioni