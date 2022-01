La definizione e la soluzione di: I suoi semi danno un olio commestibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Significato/Curiosità : I suoi semi danno un olio commestibile

Mandorla (categoria Noci e semi oleaginosi) Mandorla (arte). La mandorla è il seme commestibile del mandorlo. Con la denominazione di mandorle è riconosciuto come un prodotto tipico siciliano, sardo, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con suoi; semi; danno; olio; commestibile; Uno dei suoi servizi più noti è il 777; My Way è stato uno dei suoi cavalli di battaglia; Sedeva coi suoi cavalieri alla tavola rotonda; Reinier de, anatomista olandese celebre per i suoi studi sul pancreas; È come dire semi vestita; I semi della pigna; Un uva senza semi ; Un compianto semi ologo; Gli alimenti le danno al corpo; danno irreparabile; danno origine ai rimorsi; Le piogge che recano danno alla Natura; Dolci dal tipico tremolio ; Un gruppo di aziende che creano un monopolio ; L olio per le tavole inglesi; L olio d oltremanica; Quello atomico... non è commestibile ; Un fungo commestibile ; Un rosa... commestibile ; Un fungo biancastro commestibile ; Cerca nelle Definizioni