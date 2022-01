La definizione e la soluzione di: Si stringe con il cordiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SAIO

Significato/Curiosità : Si stringe con il cordiglio

Personaggi di Un medico in famiglia diventa il suo primo ragazzo, da lei soprannominato "Gianfi". Dopo che la sua migliore amica Corinna si trasferisce a Torino, stringe amicizia con Giulia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con stringe; cordiglio; stringe alla vita; Costringe re una persona a vivere in un luogo appartato; Stringhe per stringe re; Si stringe fra due persone che si accordano; Porta il cordiglio ; Vesti col cordiglio ; Si stringono con il cordiglio ; Cerca nelle Definizioni