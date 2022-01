La definizione e la soluzione di: Specialista di orecchio e naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTORINO

Significato/Curiosità : Specialista di orecchio e naso

Otorinolaringoiatria (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) L'otorinolaringoiatra è quindi il medico e chirurgo di riferimento per interventi riguardanti non solo la triade anatomica di orecchio, naso e laringe, ma anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con specialista; orecchio; naso; Medico specialista dell'orecchio; Ciclista specialista negli arrivi in volata; specialista dell'apparato respiratorio; Lo specialista dei 100 metri piani; Dure d orecchio ; Parte molle dell orecchio ; Malattia dell orecchio ; Si presta tendendo l orecchio ; Cattura Pinocchio afferrandolo per il naso ; Quello di neve ha il naso di carota; Rumoreggiare col naso durante il sonno; Può far storcere il naso ;