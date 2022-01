La definizione e la soluzione di: Sono duri per i principianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INIZI

Significato/Curiosità : Sono duri per i principianti

Tavola da surf costose di quelle fatte a mano, Sono solitamente utilizzate da principianti in cerca di una tavola economica e robusta, che duri nel tempo. Le tavole da surf ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; duri; principianti; sono uguali nella serenata; sono staccate dal continente; sono più lunghi d estate; sono favoriti dai lasciti; Lo è una donna duri ssima di cuore; duri ssimi a cedere; Induri sce la “C”; duri ssima di cuore; Barca a vela per principianti ; Soldati principianti ; È duro per i principianti ; Sport che riserva... ruzzoloni ai principianti ; Cerca nelle Definizioni