La definizione e la soluzione di: Riunione fissata per discutere determinati problemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONVEGNO

Significato/Curiosità : Riunione fissata per discutere determinati problemi

Società per azioni di maggioranza, non può richiedere la una sua Riunione straordinaria (cioè non routinaria) per discutere e votare una fusione. Una variante a quest'ultima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con riunione; fissata; discutere; determinati; problemi; Il rumore d una riunione ; Una riunione plenaria; riunione al completo; Una riunione di operatori... pratici di listini; E' fissata sul banco dei falegnami; Morbosamente fissata ; E’ fissata sul banco dei falegnami; L'ora fissata per l'attacco!; Elenca argomenti da discutere in assemblea sigla; _ soli: un provvedimento politico che fa discutere ; Ordini da non discutere ; discutere sul prezzo; Prodotto che elimina determinati microrganismi; Gli articoli determinati vi singolari italiani; Gli articoli determinati vi plurali italiani; Decisi e determinati ; A quella di condominio si discutono i problemi ; Non ha problemi di quattrini; Ha creato grossi problemi nell'Adriatico; Tratta problemi internazionali; Cerca nelle Definizioni