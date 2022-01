La definizione e la soluzione di: Il pranzo di __ film tratto da un racconto di Karen Blixen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BABETTE

Significato/Curiosità : Il pranzo di __ film tratto da un racconto di Karen Blixen

Karen Blixen pseudonimi, il più famoso dei quali è Karen Blixen; pubblicò opere anche con il nome di Isak Dinesen (suo cognome di nascita), Tania Blixen, Pierre Andrèzel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con pranzo; film; tratto; racconto; karen; blixen; Locale della casa, da pranzo o da letto; La sala da pranzo con tre letti nell antica Roma; Un pranzo all aperto, a volte seduti a terra; Il... peso che si fa dopo pranzo ; Il compianto Sharif del film Lawrence d Arabia; Il Terence partner di Bud Spencer in molti film ; Nei film e nei serial; film : Il _ di Bridget Jones; Un Enrico pittore astratto ; Contratto di locazione di beni; Il tratto di mare tra Brooklyn e Manhattan; Il predominio del tratto sul colore, nell arte; racconto delle gesta di dèi e di eroi; racconto fantastico; È considerato l inventore del racconto poliziesco; È considerato l inventore del racconto poliziesco; La karen ina di Tolstoj; Scrisse il romanzo Anna karen ina; Lev, l'autore russo di Anna karen ina; La karen ina di Tolstoj iniz; L'Africa di Karen blixen ; Cerca nelle Definizioni