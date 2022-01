La definizione e la soluzione di: Miniere a fior di terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAVE

Significato/Curiosità : Miniere a fior di terra

Sale da cucina (reindirizzamento da fior di sale) portoghese, il fior di sale delle saline di Trapani o la fleur de sel de la Camargue. Estratto dalle acque dei laghi costieri della zona di Larnaca, a Cipro, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con miniere; fior; terra; Il gas delle miniere ; miniere in riva al mare; Isola toscana con antiche miniere ; Città sarda fondata per i lavoratori delle miniere ; Ha fior i ad imbuto; Quel che affior a d un pescecane; Un intreccio di fior i; S infior ano di zagare; Un fiume sotterra neo carsico; Parte del Mediterra neo; L Inghilterra non fa parte di quella Unita; Difende i cieli d Inghilterra ; Cerca nelle Definizioni