Soluzione 6 lettere : OLEOSO

Significato/Curiosità : Impregnato d unto

Imhotep venivano introdotte bende impregnate di natron, pezzi di lino e segatura. Il corpo veniva poi ricoperto con lo stesso sale ed infine unto con appositi oli balsamici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con impregnato; unto; impregnato di rugiada; impregnato d'acqua; impregnato d'unto; impregnato al massimo; È unto so; Termina con un punto ; A questo punto ..; Punto in cui una strada diventa più ampia; Cerca nelle Definizioni