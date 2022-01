La definizione e la soluzione di: Coprire spruzzando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COSPARGERE

Significato/Curiosità : Coprire spruzzando

Intonaco con la quantità d'acqua indicata. L'applicazione sulla parete avviene spruzzando il prodotto tramite un apparecchio ad aria compressa. Quest'apparente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

