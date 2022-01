La definizione e la soluzione di: Cellula delle felci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPORA

Significato/Curiosità : Cellula delle felci

Spora principali della Cellula, come l'accrescimento vegetativo o la divisione Cellulare, si arrestano. La spora si forma all'interno della Cellula e la sua costruzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con cellula; delle; felci; Custodia per cellula ri; Può essere cellula re, senza fili... e amico; Organismi unicellula ri; In alcuni cellula ri si può espandere con una microSD; Vino liquoroso delle Lipari; Può precedere signor nelle intestazioni delle lettere; Una delle tre caravelle; La crocetta delle somme; Cambiano felci in gelsi; Il fusto sotterraneo delle felci ; Mutano felci in gelsi; Cerca nelle Definizioni