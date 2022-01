La definizione e la soluzione di: La celeste dell opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AIDA

Significato/Curiosità : La celeste dell opera

Celesta La celesta (nota anche come celeste o celestino) è uno strumento musicale idiofono, ossia che produce il suono mediante il materiale stesso di cui è composto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

