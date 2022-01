La definizione e la soluzione di: Un azione per rompere l assedio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORTITA

Significato/Curiosità : Un azione per rompere l assedio

assedio di Sarajevo L'assedio di Sarajevo, avvenuto durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, è stato il più lungo assedio nella storia bellica della fine del XX secolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

