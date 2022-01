La definizione e la soluzione di: Antichi altari di pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARE

Significato/Curiosità : Antichi altari di pietra

Antica basilica di San Pietro in Vaticano questa pietra. La Fabbrica di San Pietro in Vaticano, catalogo della mostra, 2000 ^ La testimonianza più antica che attesta la sepoltura di Pietro in Vaticano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con antichi; altari; pietra; antichi legionari romani; Il do nell antichi tà; Una raccolta di antichi tà; Il menestrello dell antichi tà che cantava gesta di eroi; Anagramma di miniatura, che rima con altari ; I tabernacoli sugli altari ; altari per sacrifici pagani; altari degli antichi templi; pietra per acciottolati; Fa scalate sulla pietra viva; Colonnina in pietra posta ai bordi della strada; Ospite di un banchetto modo di dire: __ di pietra ;