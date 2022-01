La definizione e la soluzione di: Una sigla per vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DOC

Significato/Curiosità : Una sigla per vini

Vino spumante (reindirizzamento da vini Spumanti) "diverso", è una specifica tipologia di vino. vini frizzanti e vini spumanti sono diversi per legge, per procedimento produttivo e per caratteristiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

