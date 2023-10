Suonava la siringa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonava la siringa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosita : Suonava la siringa

Con il codice 421.112. tra i flauti di pan più noti ci sono la siringa dell'antica grecia e la zampoña della musica andina. il flauto di pan è l'antenato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Suonava la siringa : suonava; siringa; L arpa che suonava al minimo spirar del vento; Lo suonava no i trovatori; suonava no per le strade; La suonava Nerone; La suonava il citaredo; Lo suonava Charles Mingus; La suonava no i pastori a Natale; Si suonava nel 700; La parte penetrante di una siringa ; Si fa con la siringa ; Completa la siringa ; Inserire un liquido con la siringa ; La siringa che serve una sola volta; Iniettare con la siringa ; Si innesta sulla siringa ; Richiede la siringa ;

