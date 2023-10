Il sobbalzo della molla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sobbalzo della molla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCATTO

Concentrico alla molla della sospensione. grazie alla sospensione a ruote indipendenti e alla rigidità della scocca, la tenuta di strada della lambda risulterà... Concentrico allasospensione. grazie alla sospensione a ruote indipendenti e alla rigiditàscocca, la tenuta di stradalambda risulterà... Lo scatto (o gli organi di scatto) nelle armi da fuoco, è quell'insieme dei congegni meccanici che consentono al tiratore di innescare l'esplosione della cartuccia. Nella più semplice delle ipotesi, lo scatto potrebbe essere costituito solo dal grilletto e dal cane (compreso di percussore) e relative molle, quindi solo quattro pezzi in movimento. I meccanismi possono essere diversificati, in base all'arma, e composti da molti più pezzi, ma il funzionamento fondamentale è quello di armare e/o di mantenere armato il cane/percussore, per poterlo liberare nell'attimo deciso allo sparo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

