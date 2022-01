La definizione e la soluzione di: Quella rossa viene ricavata dall ematite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OCRA

Significato/Curiosità : Quella rossa viene ricavata dall ematite

Ocra rossa "sangue", data l'evidente colorazione rossa. Mentre infatti l'ematite si presenta nera o grigio ferro, la polvere ricavata per il pigmento è rosso bruno. Anticamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

