Può rovinare l orto - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GELATA

Significato/Curiosita : Puo rovinare l orto

Come ad esempio corvi e passeri (da cui viene il nome) e dissuaderli dal rovinare il raccolto; in realtà soprattutto le varie specie di corvidi, che sono... Come ad esempio corvi e passeri (da cui viene il nome) e dissuaderli dalil raccolto; in realtà soprattutto le varie specie di corvidi, che sono... Il gelato è una preparazione alimentare a base di latte, zucchero e vari aromi, portata allo stato solido e pastoso mediante congelamento e contemporanea agitazione; il tutto posteriormente all’impiego delle materie prime utilizzate per la sua fabbricazione e destinate alla vendita e al consumo in tale stato. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

