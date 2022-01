La definizione e la soluzione di: Per i sordi non esistono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUONI

Significato/Curiosità : Per i sordi non esistono

Lingua dei segni (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) inoltre, per aver fondato la prima università al mondo per sordi. Anche in Italia esiste e viene usata una lingua dei segni tra i sordi: esistono testimonianze ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

