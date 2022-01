La definizione e la soluzione di: C è in ogni chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Significato/Curiosità : C e in ogni chiesa

chiesa (comunità) La chiesa è la comunità dei fedeli che professano la fede in Gesù Cristo. Talvolta il termine viene usato al plurale, per indicare diverse comunità di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

