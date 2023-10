Si mette sopra la coperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette sopra la coperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIUMINO

Significato/Curiosita : Si mette sopra la coperta

Pepe. si fa evaporare l'acqua buttata fuori dalla coda, si sfuma con del vino bianco secco e si fa cuocere per un quarto d'ora coperta. quindi si aggiunge... Abbigliamento Piumino – capo di abbigliamento Animali Piumino – in ornitologia, l'insieme di quelle penne interamente piumose in cui la rachide è più corta della barba più lunga o è del tutto assente

– in ornitologia, l'insieme di quelle penne interamente piumose in cui la rachide è più corta della barba più lunga o è del tutto assente Piumino collobianco – specie di uccelli dell'ordine dei Piciformi Arredamento Piumino – coperta per letto Pagine correlate Piumini Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «piumino» Pepe.fa evaporare l'acqua buttata fuori dalla coda,sfuma con del vino bianco secco efa cuocere per un quarto d'ora. quindiaggiunge... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si mette sopra la coperta : mette; sopra; coperta; Permette di inoltrare oggetti con aria compressa; mette re sulla falsa strada; mette re in onda; mette il pugile fuori combattimento; Permette di iniziare un discorso; Il vegetariano non vi mette piede; La commette l impreciso; Trasmette sensazioni; Il sopra nnome di Carlo Alberto; Il sopra nnome dato a Carlo Alberto; Il tipico tessuto verde dei sopra biti tirolesi; Una pedina sopra l altra; Asceta che visse sopra una colonna; Persona che aiuta i poveri sopra ttutto dando loro del denaro; Lo è la voce del sopra no; Elio il regista di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; Fu scoperta nel 1492; Una pesante coperta ; coperta di lana; Scoperta mostrata; La coperta meno corta; Così è la torta ricoperta di zucchero e gelatina; coperta da riposino; L Età che inizia con la scoperta dell America;

Cerca altre Definizioni