La definizione e la soluzione di: Un importante piazza finanziaria della Svizzera.

Soluzione 6 lettere : ZURIGO

Significato/Curiosità : Un importante piazza finanziaria della Svizzera

Svizzera principale. La finanza Svizzera ha due protagonisti: il settore bancario e quello assicurativo. Storicamente la prima piazza finanziaria Svizzera è stata Ginevra: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

