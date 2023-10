Vi fanno riferimento tutte le filiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi fanno riferimento tutte le filiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEDE

Significato/Curiosita : Vi fanno riferimento tutte le filiali

Successivamente, il 16 maggio 2022 l'azienda annuncia la chiusura di tutte le filiali presenti sul territorio russo. alcuni osservatori hanno suggerito che... Sede – distretto della città di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile)

– distretto della città di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile) SEDE (sottocommissione per la sicurezza e la difesa) – sottocommissione della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo

(sottocommissione per la sicurezza e la difesa) – sottocommissione della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo Gérard de Sède – scrittore francese Successivamente, il 16 maggio 2022 l'azienda annuncia la chiusura dipresenti sul territorio russo. alcuni osservatori hanno suggerito che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Vi fanno riferimento tutte le filiali : fanno; riferimento; tutte; filiali; fanno da guida al treno; Se ne fanno quattro tra amici; fanno penne e fusilli; Se ne fanno quattro con gli amici; La fanno le modelle; Si fanno per risparmiare; Gli strozzini li fanno con molto interesse; Gli strozzini li fanno con molto interesse |; Termini di riferimento ; Spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; Codice riferimento Operazione; Tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dall Emmi; Esemplare di riferimento ; Vago riferimento ; Il riferimento per tutti i viaggiatori italiani; Un riferimento per i viaggiatori italiani; Attrice adatta a tutte le parti; tutte le piante lo contengono; Iniziano tutte al calar del sole; Alcune non tutte ; Liquidare tutte le merci; Eliminare tutte le lungaggini; La stazione spaziale che ospita astronauti di tutte le Nazioni; Lo sono le cose tutte d un pezzo; Le Case da cui dipendono le filiali ; Responsabili di filiali ;

Cerca altre Definizioni