La definizione e la soluzione di: Era detta anche Pallade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATENA

Significato/Curiosità : Era detta anche Pallade

Andrea Palladio liberata dai Goti (1527, pubbl. 1547), ed è anche un riferimento indiretto alla mitologia greca: Pallade Atena era la dea della sapienza, particolarmente della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

