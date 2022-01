La definizione e la soluzione di: Lo è un congegno che simula le funzioni viventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIONICO

Significato/Curiosità : Lo e un congegno che simula le funzioni viventi

Altre definizioni con congegno; simula; funzioni; viventi; Creato... come un nuovo sistema o congegno ; Il congegno detonatore della granata; Un congegno come Hal9000; Rotto come può esserlo un congegno ; L onda che i tifosi simula no allo stadio; Inefficacemente represso o dissimula to; simula un incidente automobilistico ing; Forma d'allenamento che simula arti marziali; Sospendere le funzioni vitali col freddo; L ingiallimento dovuto a disfunzioni epatiche; funzioni religiose; Proteggono i cittadini dalle disfunzioni dell'apparato burocratico; L estorsione dei malviventi ; Si stringono ai polsi dei malviventi ; Organizzazione di malviventi ... protettori; La solidarietà fra i malviventi ; Cerca nelle Definizioni